Бывшая жена «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Марина стала мамой в третий раз

Бывшая жена солиста группы «Иванушки International» Марина стала мамой в третий раз. Утром она родила своему нынешнему супругу — баскетболисту Андрею Зубкову сына.
Бывшая жена популярного певца Андрея Григрьева-Апполонова Марина ушла от него в прошлом году. Сам исполнитель долго скрывал разрыв экс-избранницей, однако в СМИ появлялись сведения, что она встречается с баскетболистом Андреем Зубковым. Не так давно пара решила расписаться, однако пока только объявила о помолвке, состоявшейся в декабре прошлого года.
Прежде экс-жену Григорьева-Апполонова уже подозревали в беременности, ведь она перестала публиковать откровенные снимки, хотя до этого не стеснялась оголяться для Instagram. Вчера будущая мама намекнула, что в скором времени ребенок появится на свет, а сегодня счастливые родители не стали скрывать радостного события. Для Марии это третий ребенок, а для ее супруга — Андрея Зубкова — первенец. В своем микроблоге спортсмен показал первый снимок новорожденного, где он держит рукой его ножку. Он также отметил, что мальчик появился на свет с богатырскими размерами — его рост составляет 57 сантиметров, а вес — четыре килограмма.
«Александр! Спасибо тебе родная Мария за это чудо», — подписал фото растроганный отец.
Андрей Григорьев-Апполонов после новости о помолвке своей экс-избранницы дал комментарий журналистам, отметив, что желает ей счастья. «Совет да любовь! Восклицательный знак», — сказал тогда артист.
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