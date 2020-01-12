L’Express — иранский кризис для Трампа — очередной этап избирательной кампании

Дональд Трамп стремится использовать кризис в отношениях с Ираном для того, чтобы заработать очки в президентской гонке 2020 года в США, полагает L’Express. Если убийство иранского генерала помогло главе Белого дома предстать решительным военачальником, то отказ от дальнейшего обострения конфликта продемонстрировал его миролюбие, поясняется в статье. При этом, как отмечает издание, пока рейтинг президента остаётся стабильным, невзирая на происходящие события.

Является ли примирительный тон высказываний Дональда Трампа в отношении Ирана в среду «затишьем после бури», — задаётся вопросом L’Express. Ранее в тот же день глава иранского МИД Джавад Зариф также попытался снизить риск обострения конфликта, заявив, что Тегеран не стремится к разжиганию войны.

Эта пауза в ходе кризиса между двумя странами пойдёт на пользу Дональду Трампу в контексте президентской кампании в США, уверен журнал. «Дональд Трамп может продемонстрировать, что усмирил Иран», — считает специалист по американской политике Жан-Эрик Бранаа. С одной стороны, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ходе бомбардировки США, с другой — ответные действия Ирана причинили лишь несущественный урон, а значит, «Дональд Трамп, очевидно, выходит из этого дела победителем», уверен эксперт.

Кроме того, Дональд Трамп не упустил случая предстать в образе верховного главнокомандующего. Как отмечает издание, во время своего обращения к нации из Белого дома президент уделил немало внимания постановочной части, выступая с трибуны в торжественной обстановке в окружении членов своей «личной гвардии». «Пока я буду президентом США, у Ирана не будет ядерного оружия», — заверил глава Белого дома.

По мнению Бранаа, это выступление произвело впечатление весьма сюрреалистичного зрелища. «Все поняли, что речь шла об упражнении в политическом пиаре, поскольку он подводил итог своих действий по отношению к Ирану, демонстрируя, что он военачальник, осмелившийся действовать в отличие от Барака Обамы, который был более сдержан», — поясняет политолог. Как отмечает эксперт, американский лидер также похвастался и другими своими «охотничьими трофеями», такими как ликвидация Абу-Бакра Аль-Багдади. По убеждению эксперта, этот список побед будет отныне упоминаться на каждом предвыборном митинге Трампа.

При этом, отказавшись от ответных мер в отношении Тегерана, глава Белого дома показал себя как не слишком воинственный лидер, замечает специалист. Согласно опросу общественного мнения, проведённому компанией Gallup в августе, большинство американцев выступают против военных действий в отношении Ирана. При этом 78% поддерживают использование невоенных методов для того, чтобы положить конец иранской ядерной программе.

Тем не менее, несмотря на благоприятные условия, эта ситуация не способствует росту популярности Трампа в опросах общественного мнения. Как отмечает журнал, его рейтинг, как и всегда, находится в состоянии «квазистрагнации», независимо от происходящих событий. По данным опроса, проведённого компаниями Reuters и Ipsos 7 января, популярность президента остаётся стабильной: одобряют его деятельность 41% американцев, а не одобряют 54% — примерно столько же недовольны и его политикой в отношении Ирана.

«Дональд Трамп не теряет избирателей, но и не приобретает: это действительно феномен его президентства», — подчёркивает Бранаа. Таким образом, вряд ли его популярность взлетит подобно рейтингу Джорджа Буша — младшего в начале иракской войны, замечает эксперт.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Дворник рассказал, как обнаружил выпавшую из окна дома в Москве модель Ксению Пунтус. По словам мужчины, 21-летняя девушка не смогла объяснить, что с ней случилось, назвала только свое имя. «Обходил территорию и наткнулся на молодую девушку», – рассказал дворник в комментарии «Московскому комсомольцу». Он уточнил, что все произошло около 03.50 мск 11 января. «Она (Пунтус […]