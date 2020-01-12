Мнение: Кого пластика красит, а кого — уродует

Прочитала несколько статей о том, что Белла Хадид признана самой красивой женщиной мира.



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Статьи ссылаются на принцип «золотого сечения». Лицо Хадид соответсвует ему на 94,35%.

Согласно принципу «золотого сечения», идеальное соотношение длины лица к его ширине: 1,6.

Красивым считается человек, у которого равны следующие расстояния:

— от линии роста волос до точки между глазами,

— от точки между глазами до кончика носа,

— от кончика носа до кончика подбородка

Длина уха должна равняться длине носа, а длина глаза должна равняться расстоянию между глазами.

Как видите, немногие из этих параметров корректируются при помощи пластической хирургии. Разве что слишком слишком относительно подбородка нос можно подпилить. Ну, или слишком длинный подбородок укоротить. Но это при условии, что и со лбом там — всё в порядке.

Ну, уши ещё можно уменьшить, если слишком большие.

Но ведь это совсем не то, что делают наши куры! Наши куры массово фигарят филлеры в губы и пилят носы, о принципе «золотого сечения» и не слышав даже.

Получается то, что получается: слишком короткий нос на фоне и без того непропорционального лица, слишком большое расстояние между верхней губой и отпиленным носом-кочерыжкой, громоздкий подбородок на фоне носа-огрызка.

Некрасивая, колхозная ряшка так и остаётся некрасивой, колхозной ряшкой, но только с явными следами пластической хирургии на ней.

Все наши клуши из публичного дома два, перекроившие свои дегенеративные морды по бартеру, являются ходячей иллюстрацией моих слов.

Белла Хадид тоже делала пластические операции.



Фото: Getty Images

Шок, правда?

Благодаря пластической хирургии из откровенной страшилы Белла Хадид превратилась в красавицу.

Однако это стало возможным только потому, что у Беллы от природы был правильный каркас лица. С её некрасивым лицом можно было работать. Его можно было приблизить к идеалу принципа «золотого сечения» при помощи манипуляций со скальпелем и филлерами.

Получилось естественно и красиво:



Фото: Getty Images

Белла Хадид — тот самый редкий случай того, как пластическая хирургия выводит лицо на совершенно новый уровень.

В большинстве случаев, лица у людей — кривые, и отпиленный нос становится всего лишь отпиленным носом, а накаченные филлерами губы — куриной жопой.

Превратить себя в красавицу можно, но только если к тому были изначальные предпосылки.

Если же их не было, то получается что-то вроде этого:



Фото: Соцсети

Была миловидной пастушкой — стала немиловидной простушкой. Ни вамп, ни соседская девчонка, которой можно с удовольствием вдуть, а фиг пойми что.

Славянские лица, в массе своей, мягкие, и пластическая хирургия очень часто не идёт им на пользу: миловидность уходит, а не смену ей ничего не приходит.

А вам какие лица нравятся?

Опишите! Мне, правда, интересно.

Я, например, люблю достаточно жёсткие, пропорциональные, сильные лица. И терпеть не могу мягкие лица с явными следами кустарной пластической хирургии ни них. Лицо Хадид нравится.

Источник: Лена Миро

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