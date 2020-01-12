Московского полицейского уволили из-за обыска у помощницы Чайки

Руководство московского управления МВД уволило полицейского, допустившего ошибку в документах, из-за которой спецназ пытался провести обыск в квартире старшего помощника Генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, из-за допущенной в документах ошибки произошла путаница, и спецназ пришел с обысками к Гридневой, которая никакого отношения к этому делу не имела.
По результатам служебной проверки сотрудник полиции из УВД по ЦАО был уволен.
По данным Baza, дело было связано с бывшими спецназовцами ФСБ, которых подозревали в создании преступной группы. Как выяснило издание, по этому адресу ранее действительно проживал один из подозреваемых, но уже съехал.
Помощница генпрокурора пожаловалась в МВД, после чего началась «большая проверка».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели двух человек на производстве, сообщила 11 января пресс-служба полиции Кировоградской области. Трагедия произошла 10 января. «По предварительным данным, во время строительных работ на работников упала бетонная конструкция. В результате двое мужчин, 42 и 53 лет, от полученных травм погибли на месте. Сотрудниками полиции, под процессуальным руководством прокуратуры города, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Участница «Танцев со звездами» Гвоздева показала семью / 26 декабря
- Автоновости: Все новые автомобили BMW, наконец, получат Android Auto (беспроводной!) / 12 декабря
- «Йота помогла похитить Руслана Шаведдинова». Навальный призвал пользователей Yota отказаться от услуг оператора / 28 декабря
- В Москве обнаружили украденный «лимузин Сталина» / 28 декабря
- Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе на Урале / 14 декабря
- Эксперт оценил вероятность признания РФ в США спонсором терроризма / 12 декабря
- Полковник ВСУ заявил, что украинские и российские военные и даже боевики легко могут «реинтегрироваться». Хомчак назначил служебное расследование / 13 декабря
- Песков выразил уверенность в выводах экспертов по трагедии в Магнитогорске / 27 декабря