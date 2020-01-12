Московского полицейского уволили из-за обыска у помощницы Чайки

12.01.2020, 14:57, Новости дня

Руководство московского управления МВД уволило полицейского, допустившего ошибку в документах, из-за которой спецназ пытался провести обыск в квартире старшего помощника Генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, из-за допущенной в документах ошибки произошла путаница, и спецназ пришел с обысками к Гридневой, которая никакого отношения к этому делу не имела.

По результатам служебной проверки сотрудник полиции из УВД по ЦАО был уволен.

По данным Baza, дело было связано с бывшими спецназовцами ФСБ, которых подозревали в создании преступной группы. Как выяснило издание, по этому адресу ранее действительно проживал один из подозреваемых, но уже съехал.

Помощница генпрокурора пожаловалась в МВД, после чего началась «большая проверка».



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