В столице Сирии Дамаске может открыться филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. Сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения.

«Несколько десятилетий назад в Сирии, в Хомсе, была школа для одаренных, [похожая на] нашу школу Колмогорова. И организатором этой школы был математик, мой товарищ Валерий Вавилов. Он там многие годы работал, и эта школа курировалась руководством Сирийской Республики, она готовила талантливых математиков, физиков», — рассказал Садовничий. После начала войны в Сирии школа прекратила свое существование.

«Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией из Сирии, и они поставили вопрос о продолжении этой традиции. Сейчас, скорее всего, это будет Дамаск. Идет такое предварительное обсуждение о создании или продолжении тех традиций», — отметил он.

Ранее о планах МГУ открыть филиал в Дамаске рассказал председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. По его словам, площадку для строительства вуза предоставил президент Сирии Башар Асад.

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