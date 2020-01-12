Нетаньяху обвинил Иран во лжи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в воскресенье перед министрами своего правительства, заявил, что Иран «лгал» по поводу потерпевшего крушение самолета «Международных авиалиний Украины».
«Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом», – приводит его слова ТАСС.
Нетаньяху заявил, что Иран с самого начала знал, что их военные сбили украинский самолет, и знал, что это произошло непреднамеренно. «Но лгали они намеренно, они обманули весь мир», – сказал израильский премьер, выразив при этом соболезнования «жертвам обмана и халатности Ирана».
Кроме того, Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа ввести новые, «жесткие» санкции в отношении Ирана. «Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана», – сообщил он, призвав Великобританию, Францию и Германию присоединиться к США в этом вопросе.
«Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие», – добавил премьер.
Напомним,. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету.
Газета ВЗГЛЯД проанализировала мнение экспертов о том, что признание Ирана могло стать результатом торга или давления на Тегеран.
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