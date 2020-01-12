Поклонники продолжают нести сигареты на могилу покойной Галины Волчек

12.01.2020, 14:47, Разное

Поклонники по-прежнему регулярно носят сигареты на могилу покойной Галины Волчек. Как известно, режиссер курила при жизни.
Напомним, что бывшая художественная руководительница «Современника» похоронена на Новодевичьем кладбище. Фанаты приносят на могилу Волчек не только венки и цветы, но и сигареты, так как считают их неким спутником кинодеятеля. Примечательно, что возле её кабинета всегда красовалась табличка о том, что курить в помещении разрешается исключительно ей, как худруку.

Среди своих подопечных артистка часто шутила, просив дать ей после смерти сигарету. Вспомнив об этих словах, поклонники и начали носить сигареты на могилу Волчек. Помимо этого, недавно там была найдена и пепельница.



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