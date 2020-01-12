Исполнительница Ева Польна рассекретила свое хобби

Певица Ева Польна в свободные дни старается выделять хотя бы несколько минут для любимого занятия. Как оказалось, экс-возлюбленная Дениса Клявера начала увлекаться рисованием.

На своей странице в Instagram исполнительница даже опубликовала зарисовку, выполненную карандашом на бумаге. В подписи к публикации артистка в шутливой манере отметила, что поначалу хотела изобразить любимого человека, добившись при этом хорошего сходства. В конечном итоге, Польна нарисовала только череп.

Напомним, что на данный момент певица воспитывает 14-летнюю дочь Эвелин, отцом которой является исполнитель Денис Клявер. К слову, он подтвердил свое отцовство лишь в 2010 году. Тем не менее, Ева Польна не препятствует общению своего бывшего возлюбленного с дочерью.

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