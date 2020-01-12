СМИ назвали стоимость образования детей Аллы Пугачевой Лизы и Гарри Галкиных

12.01.2020, 14:47, Разное

Дети Аллы Пугачевой и ее мужа учатся в престижном детском саду и занимаются с преподавателями дома. Недавно СМИ в передаче «Популярная правда» на «Ю» озвучили стоимость образования Лизы и Гарри Галкиных.
Сейчас наследникам знаменитостей по 6 лет, но они с детских лет имеют много увлечений, развитием которых занимаются со специалистами. Пугачева и ее супруг не жалеют денег на образование малышей. СМИ удалось подсчитать, что на это уходит примерно 6 миллионов рублей в год. Лиза и Гарри Галкины в саду учатся петь и танцевать, а также готовить. Подобное удовольствие обходится Алле Борисовне и шоумену в 400 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, ребята уже несколько лет изучают французский язык с носителем, гонорар которого за двоих учеников составляет 220 тысяч рублей за 4 недели.

Дети Примадонны занимаются плаванием, за уроки которого родители платят 48 тысяч рублей ежемесячно. Где-то 20 тысяч идет на логопеда, а 2,5 миллиона получают каждый год няни Лизы и Гарри Галкиных. В следующем году расходы на образование детей артистов могут увеличиться, ведь они собираются отдать их в гимназию, где обучение стоит 680 тысяч рублей за год. Примечательно, что главным кормильцем в семье звезд является телеведущий.



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