Евросоюз отреагировал на временное задержание посла Британии в Иране

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность задержанием в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.

Боррель написал в Twitter, что он «очень обеспокоен временным задержанием посла Великобритании Роба Макэйра в Иране».

«Необходимо проявлять полное уважение к Венской конвенции. Евросоюз призывает к деэскалации и пространству для дипломатии», – добавил он.

Ранее Британия решила припугнуть Иран изоляцией за задержание Макэйра.

Напомним, в Тегеране на несколько часов задержали британского посла, который на митинге занимался «организацией, подстрекательством» и руководил «некоторыми радикальными действиями».





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