Трамп: Я спас страну, и теперь слышу, что ее лидер получил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп 10 января во время выступления в штате Огайо заявил, что «спас» страну, лидер которой получил Нобелевскую премию мира в 2019 году. Видео опубликовано в Twiter американского президента.
«Я сейчас расскажу вам про Нобелевскую премию мира, я вам про нее расскажу. Я заключил соглашение, я спас страну, и теперь я слышу, что лидер этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны. Я сказал: «А что, я тут, что ли, совсем не при чем?» Ну, вы же знаете, так уж заведено. Но мы-то знаем, и это главное. А я преотвратил большую войну, я предотвратил пару войн», – сказал он.
THANK YOU TOLEDO, OHIO!https://t.co/PL96KjQWat
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2020
Трамп не назвал прямо страну и ее лидера, но в 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. В Нобелевском комитете заявляли, что премию премьеру присудили «за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей».
С 1998-го по 2000 год длился эфиопо-эритрейский вооруженный конфликт за контроль над спорными пограничными территориями. Жертвами войны, по оценкам международных наблюдателей, стали около 60 тыс. эфиопов и 40 тыс. эритрейцев После окончания войны между сторонами конфликта наблюдалась напряженность.
8 июля 2018 года Абий Ахмед Али и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе, в которой объявлялось о прекращении состояния войны между двумя странами, они также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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