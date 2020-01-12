Селена Гомес, Роберт Дауни-младший и другие на премьере в Лос-Анджелесе

Эта неделя для Селены Гомес оказалась очень насыщенной событиями. Певица дала откровенное интервью, в котором рассказала об одиночестве, пересадке почки и проблемах с психическим здоровьем, днем позже, 10 января, представила долгожданный альбом под названием Rare — первый после четырехлетнего затишья, а вчера появилась на зеленой дорожке у стен Regency Village Theatre на прьемьере фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», в котором озвучила жирафа по имени Бетси. Так что неудивительно, что все внимание было приковано именно к ней.

Перед фотографами Селена предстала в ошеломительном наряде Givenchy couture, в котором объединила полупрозрачную розовую водолазку с пышной юбкой в пол. Драматический образ довершили бриллиантовые серьги парижского дизайнера Messika, а голливудского лоска придали легкий румянец на щеках, красная помада и прическа — волосы певицы были собраны в аккуратный пучок.

Селена Гомес Селена Гомес

На фотоколле к ней присоединился Роберт Дауни-младший, исполнивший в фильме роль ветеринара Дулиттла. В темно-синей рубашке с рисунком и велюровом жакете в паре с классическими брюками и кроссовками Дауни выглядел по обыкновению стильно. Среди гостей премьеры были также замечены Рами Малек, Джон Сина со своей девушкой Шай Шариатзаде и другие.

Джон Сина, Майкл Шин, председатель Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли, Кармель Ланиадо, Гарри Коллетт, Сьюзан Дауни, Стивен Гэган, Дэнни Эльфман, Рами Малек, Селена Гомес и Роберт Дауни-младший Рами Малек Кармель Ланиадо Анна Лундберг и Майкл Шин Шай Шариатзаде и Джон Сина

Напомним, в центре сюжета семейного фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — жизнь заботливого ветеринара, который способен разговаривать с животными. Его роль исполнил Роберт Дауни-младший. Историю этого чудо-врача придумал еще во время Первой мировой войны писатель Хью Лофтинг: сам автор в то время принимал участие в боевых действиях во Фландрии и Франции и решил разнообразить мрачные военные будни сказкой про веселого персонажа и его мохнатых друзей. Дауни-младшему досталась роль в экранизации второй книги из серии приключений Доктора Дулиттла: в ней ветеринар отправляется в кругосветку, полную неожиданных встреч. Быки, участвующие в корриде, Великий Стеклянный Морской Слизень, киты и остров Паукообразной Обезьяны — эти и прочие чудеса на всех экранах России можно будет увидеть с 20 февраля.

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