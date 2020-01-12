» У старшего папин голос»: Альбина Джанабаева перестала скрывать сыновей Валерия Меладзе

12.01.2020, 14:31, Разное

Поклонники Альбины Джанабаевой обсуждают видео с ее сыновьями. По мнению большинства, певице с ними повезло, а у старшего мальчика папин голос.
Как и у многих звезд шоу-бизнеса, у Альбины Джанабаевой есть своя страница в соцсети Instagram. В своем аккаунте певица делится с подписчиками мыслями и событиями творческой и личной жизни. В этот раз артистка обнародовала видео с детьми. Как известно, у Джанабаевой двое сыновей, которых, по ее словам, она воспитывает в строгости.

При этом для певицы важно сохранять доверие в отношениях с детьми. Джанабаева признается, что всегда открыта к искреннему разговору с сыновьями. А все проступки ребят она все же старается оценивать позитивно. По ее мнению, нельзя «ломать» детей, наоборот, их нужно поддерживать и направлять на правильный путь.

Стоит отметить, что минувшей осенью у звезды был тяжёлый период жизни, она даже удаляла все фотографии из интернета. Как объясняла позже сама исполнительница, таким образом она пыталась понять, насколько зависит от интернет-общения, комментариев и «лайков».

Сейчас же артистка снова открыта для почитателей ее таланта, она информирует небольшие заметки и публикует снимки и ролики. Фолловеры профиля селебрити оценили такое откровение Джанабаевой, похвалив за смелость. Многие сообщили, что певице очень повезло с детьми, а голос старшего сына очень похож на голос его отца — Константина Меладзе.



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