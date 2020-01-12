«Конфликтность и агрессия»: Ксения Собчак оценила неоднозначный разбор своей личности

Ксения Собчак случайно нашла на просторах интернета способ разбора своей личности и согласилась со многими перечисленными выводами. Как сказала телеведущая, ей присущи конфликтность и агрессия.
В подписи к новой публикации супруга Константина Богомолова отметила, что психологический портрет публичной личности создавать намного проще, чем обычного человека. Согласно проведенному тесту, у Собчак присутствует вербальная агрессия и конфликтность, а также склонность манипулировать людьми. При этом знаменитость отстаивает свои взгляды, любит заниматься планированием, обладает скоростью реакций и высокой уверенностью в себе.
Миллионерша осталась под впечатлением от вышеназванного разбора, согласно которому, она является настойчивым и в то же время впечатлительным человеком. Главной мотивацией звезды «Дома-2» выступают материальные ресурсы. Тем не менее, журналистка не стала называть источник, откуда взяла предоставленные данные о своем характере.
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