«Конфликтность и агрессия»: Ксения Собчак оценила неоднозначный разбор своей личности

Ксения Собчак случайно нашла на просторах интернета способ разбора своей личности и согласилась со многими перечисленными выводами. Как сказала телеведущая, ей присущи конфликтность и агрессия.

В подписи к новой публикации супруга Константина Богомолова отметила, что психологический портрет публичной личности создавать намного проще, чем обычного человека. Согласно проведенному тесту, у Собчак присутствует вербальная агрессия и конфликтность, а также склонность манипулировать людьми. При этом знаменитость отстаивает свои взгляды, любит заниматься планированием, обладает скоростью реакций и высокой уверенностью в себе.

Миллионерша осталась под впечатлением от вышеназванного разбора, согласно которому, она является настойчивым и в то же время впечатлительным человеком. Главной мотивацией звезды «Дома-2» выступают материальные ресурсы. Тем не менее, журналистка не стала называть источник, откуда взяла предоставленные данные о своем характере.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели двух человек на производстве, сообщила 11 января пресс-служба полиции Кировоградской области. Трагедия произошла 10 января. «По предварительным данным, во время строительных работ на работников упала бетонная конструкция. В результате двое мужчин, 42 и 53 лет, от полученных травм погибли на месте. Сотрудниками полиции, под процессуальным руководством прокуратуры города, […]