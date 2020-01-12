Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Экс-депутат Рады Рефат Чубаров обратился к народу посредством поста в Facebook. Он призвал украинцев официально отметить 450-летие со дня сожжения Москвы.

Крымский поход на нынешнюю российскую столицу во главе хана Девлет-Гирея имел место в 1571 году. Экс-депутат Рады обратился к интернет-пользователям и предложил им выбрать вариант празднования 450-летия «славной даты». Некоторые поддержали Рефата Чубарова и заявили, что хотели бы повторить случившееся, а также выпустить в честь события монеты и марки. По словам других подписчиков, в Киеве следует установить соответствующий памятник хану Гирею.

После боев на территории Москвы начался самый крупный пожар в истории города. Из-за очень горячего воздуха и сильного ветра были уничтожены многие постройки, но Кремль не пострадал.

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