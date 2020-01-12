Представитель ЦБ Сергей Швецов рассказал о новой схеме пенсионных выплат

Представитель ЦБ пояснил о новой схеме выплат. Как заявил Сергей Швецов, в конце накопительного периода человек сможет выбирать между получением всей суммы средств сразу или получить бессрочный пенсионный план.

В рамках ГПП человек начинает получать выплаты или спустя 30 лет фазы сбережений, или при наступлении пенсионного возраста, что происходит раньше. Законопроект должен сменить обязательные пенсионные накопления, образование которых остановлено с 2014 года. Как отметил представитель ЦБ, стандартная схема рассчитана на 15-20 лет вперед, хотя каждые пару лет ее будут продлевать еще на 2 года. Также Сергей Швецов сообщил, что данная технология вызывает споры, так как является «менее понятной людям».

Экономист рассказал, что при обычном плане житель РФ выбирает ту организацию, которая предоставит лучшую ежемесячную выплату. «Никаких ограничений здесь нет», — заявил первый заместитель председателя ЦБ. «Скользящая» версия начисления пенсий позволяет передавать остаток сбережений по наследству даже после начала выплат.

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