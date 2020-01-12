Аудит ГАСИ обнаружил тысячи «слепых лицензий», выданных с нарушениями – глава ведомства Костенко

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) выдавала «слепые лицензии» – в документах на получение таких лицензий отсутствуют фактические сведения о лицензиатах, в том числе о кадровых и технических возможностях предприятий, сообщила по итогам аудита и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко, пишет пресс-служба ведомства.

«Теперь мы не видим на самом деле фактического состояния дел по представленным документам. Любое лицо декларировало наличие у него определенного кадрового, технического и материального ресурса, но никоим образом это не подтверждало. Например, отмечается, что в компании 15 прорабов, но их личные данные отсутствуют – стоит пробел. В то время как должны быть указаны ФИО работника, подтверждение, что это его основная работа и главное – подтверждение его квалификации, – отметила руководитель ГАСИ. – Просто писалось – техника есть. А должны содержаться балансовые справки на машины, механизмы, другое оборудование. Ничего этого нет. Более того, отсутствует какая-либо информация, которая должна подтверждать наличие системы контроля качества и лаборатории – собственной – тогда это документ о ее аккредитации, либо не собственной – тогда это соглашение. И этого нет ничего в «слепых лицензиях».

Таких лицензий в Украине чиновники выдали тысячи, подчеркнула Костенко.

«Начиная с 2016 года в инспекции тайным образом действует слепой порядок лицензирования. Это создавало коррупционные риски и главное никоим образом не гарантировало безопасности во время выполнения строительства, то есть того, что должно это лицензирование подтвердить. И это может привести к тяжелым последствиям – разрушению объектов, получению телесных повреждений и даже к летальному исходу», – заявила глава Госархстройинспекции.

По словам руководителя ГАСИ, она уже обновила лицензионную комиссию и ведомство больше не выдаст ни одной «слепой лицензии».

Кабинет Министров 24 декабря назначил 32-летнюю Елену Костенко на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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