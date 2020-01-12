В Москве у медсестры угнали взятый в кредит Lexus за 4,5 миллиона рублей

Злоумышленники в Москве угнали машину, стоимостью 4,5 миллиона рублей. Lexus принадлежал обычной медсестре и был взят в кредит.

Для того, чтобы приобрести дорогостоящее авто, девушка оформила кредитное обязательство в одном из банков столицы. Как сообщают СМИ, похищение транспортного средства произошло в пятницу, 10 января. Машина премиального класса находилась в районе Нового Арбата, откуда ее и угнали неизвестные.

Стоимость авто 4,5 миллиона рублей, для совершения такой дорогостоящей покупки девушка была вынуждена взять большой кредит. Из этой суммы ею уже выплачено банковскому учреждению порядка 1,7 миллиона.

Пока неизвестно точно, была ли машина застрахована дополнительно. По факту совершенного неустановленными лицами угона возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы собирают доказательную базу, опрашиваются свидетели и очевидцы преступления.

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