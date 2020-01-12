Экс-глава Nissan признал незаконным свой побег из Японии

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон признал, что его побег из Японии является нарушением закона, однако он якобы не мог рассчитывать в этой стране на справедливый суд.

Гон сообщил в интервью японской газете The Asahi Shimbun, что если бы ему гарантировали справедливый суд, он бы предстал перед ним, однако экс-глава Nissan «почувствовал, что надеяться больше не на что», передает РИА «Новости».

«Выезд из страны был нарушением закона. У меня очень хорошие адвокаты в Японии во главе с Хиронакой Джюнъитиро. Они любят свою страну, но в то же время сражаются с японским правосудием. Когда я спросил своих японских адвокатов, могу ли я рассчитывать на справедливый суд в Японии, они ответили мне молчанием. Адвокаты сказали, что предпримут различные действия, чтобы я все-таки смог рассчитывать на справедливый суд», – добавил Гон.

Он объяснил, что это решение было вызвано многими причинами. Среди них он — отказ суда предоставить Гону встречи с женой, а также то, что решения суда ему пришлось бы ждать до 10 лет.

«Мне не выдержать 10 лет до тех пор, пока дело дойдет до Верховного суда. Мне 65 лет. Я не могу ждать, пока закончится суд», – сказал бывший глава Nissan

Он пообещал рассказать о том, что происходило в недрах автоконцерна.

«Думаю, что это будет в суде. Мне нужно защитить свою честь. Я намерен рассказать о многих именах и дать много информации. Поскольку я выехал из страны, я могу теперь попросить тех, кто имеет к этому отношение, рассказать правду. Но пока что все боятся. Прокуратура обладает огромной властью, и нет никого, кто смог бы им противостоять. Сейчас тем, что я выступил против них, я хочу, чтобы это придало смелости людям говорить правду», – отметил Гон.

Он добавил, что в данный момент рассматривает вопрос о том, каким образом предоставить в СМИ различные документы по своему делу.

«Если бы я находился в Японии, я бы не смог предоставить эти документы. Но я бы хотел, чтобы вы их увидели», – подчеркнул Карлос Гон.

Напомним, 19 ноября 2018 года Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов).

В декабре он сбежал из Японии в Ливан. Сообщалось, что он якобы покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о побеге Карлоса Гона.

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