Посол Великобритании в Иране заявил, что не принимал участия в демонстрациях в Тегеране

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр написал 12 января Twitter, что он не принимал участия в акциях протеста в Тегеране.

«Могу подтвердить, что не участвовал ни в каких демонстрациях. Пошел на мероприятие, объявленное как акция памяти жертв трагедии рейса PS752. Нормально хотеть отдать дань уважения – некоторые из жертв были британцами Я ушел спустя пять минут, когда кто-то начал выкрикивать лозунги», – написал посол.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting.

— Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

11 января в Иране британского посла на несколько часов задерживали. Он присутствовал во время акции, которая собралась, когда стало известно, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. Иранский канал PressTV сообщил, что посла обвиняли в разжигании уличных протестов.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект». Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане.

