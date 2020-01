Королева Елизавета II высказала соболезнования в связи с крушением самолета МАУ в Иране

Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп высказали соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

«Мы с Филиппом были глубоко опечалены трагической гибелью людей в результате крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Наши мысли и молитвы с народом Канады, которая понесла такие разрушительные потери. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и коллегам всех канадцев и представителей других национальностей, которые погибли, и многим другим, пострадавшим от этого ужасного события», – говорится в заявлении.

“Philip and I have been deeply saddened by the tragic loss of life following the crash of the Ukrainian Airlines aircraft in Iran. Our thoughts and prayers are with the people of Canada, which has suffered such a devastating loss,” The Queen. (1/2)

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Как сообщает BBC, из 167 пассажиров самолета 138 указывали Канаду как конечный пункт назначения. В результате катастрофы погибло 57 граждан этой страны.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала назвали такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января. Президент Ирана пообещал поручить ускорить процесс.

