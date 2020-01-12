«Заставляли признаться в совершении преступления». ГБР сообщило о подозрении двум полицейским в избиении жителя Кривого Рога

Территориальное управление Государственного бюро расследований Украины в Полтаве сообщило о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365) двум оперуполномоченным Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, сообщила 11 января пресс-служба ГБР.

«По данным следствия, в июле 2019 правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли потерпевшего признаться в совершении преступления и начали его избивать. В результате избиения, пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему удалили селезенку и левую почку», – сказано в сообщении.

Следователи подали ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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