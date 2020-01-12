Мнение: Базовое безусловное пособие, проблемная Германия и строптивая Турция

1. Как мы с вами помним, эксперимент по базовому безусловному доходу в Финляндии провалился – продлять его не стали. Суть опыта заключалась в том, что двум тысячам финнов выплачивали по 40 тысяч рублей в месяц безо всяких условий – им не надо было ни искать работу, ни бояться потерять пособие в случае её нахождения. Эксперты ОЭСР пришли к выводу, что такая политика лишь стимулирует бедность в стране и ведёт к росту подоходного налога (надо же кому-то содержать безработных):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Безусловный_базовый_доход#Финляндия

Но похоже, что эксперименты с ББД в странах Евросоюза на этом не закончатся. Шаг в сторону всеобщей халявы в конце прошлого года сделала Германия – и на этот раз выплаты могут затронуть куда большее число людей. Вот что пишет об этом «Орда Мордора»:

https://t.me/orda_mordora/3146

https://www.businessinsider.com/german-supreme-court-adopts-basic-income-policy-2019-12

Верховный суд Германии постановил, что это несправедливо – платить пособие только тем безработным, которые ищут работу или делают вид, что ищут. Что нельзя отнимать пособие по безработице, если кто-нибудь пропустил собеседование на повара-дворника-расклейщика плакатов. Что уж 300 евро положено человеку В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

То есть, говоря проще, в крупнейшей, богатейшей и вообще главной стране Евросоюза узаконили Безусловный Базовый Доход (ББД). <…>

…А теперь представим себе, что в какой-нибудь демократической стране с выборной властью «золотая акция» при формировании правительства оказывается у партии, представляющей бездельников на ББД. Партия, естественно, будет называться Рабочей Партией Социальной Справедливости – и будет выбивать своим бездельникам увеличение пособий. В этом случае в ряды бездельников потянутся новые кадры.

А если их станет уже не 10, а 15 или 20%? Они же сразу объявят себя солью земли и будут заставлять всех на себя горбатиться. Едва ли какая-то экономика такое выдержит.

Решать наметившуюся проблему, буде такое произойдёт в России, «Орда» предлагает отменой демократии и введением диктатуры. Но это, конечно же, шутка. Такие радикальные методы явно излишни для нашей страны. Всё-таки у нас уже больше 20 лет вполне работоспособная демократия – несмотря на то, что многие граждане и так мечтают, чтобы им раздавали много-много денег и ничего за это не требовали.

А вот за судьбу Германии, США и многих других западных стран, пожалуй, можно и побеспокоиться. Сценарий, при котором там сначала победят левые, а потом в результате экономического кризиса к власти придёт жёсткая правая диктатура – выглядит вполне реальным. Напомню, что в аббревиатуре НСДАП «С» расшифровывается как «социалистическая», а «А» — как «рабочая».

2. Между тем, способность стареющей Германии содержать армии безработных – под большим знаком вопроса. Чем дальше, тем хуже – вскоре к демографической проблеме может добавиться экономическая:

https://lenta.ru/news/2020/01/07/germany_slow/

Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.

По её информации, германские автомобильные гиганты Volkswagen, BMW и Daimler в 2019 году произвели 4,66 миллиона новых автомобилей — показатель оказался самым низким с 1996 года. По мнению ассоциации, причиной падения производства стал слабый спрос на автомобили на иностранных рынках.

«В то же время немецкий автопром должен тратить миллиарды евро на разработку экологичного транспорта и борьбу с такими автомобильными сервисами, как Uber, которые позволяют клиентам совершать совместные поездки», — пишет агентство. Для того, чтобы сократить собственные расходы, концерны Daimler и Volkswagen, а также немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental вынуждены сокращать сотрудников.

Германия приобрела статус мировой промышленной державы и главной экономики Европы благодаря своему автопрому, пишет агентство. Однако позиции германской промышленности оказались подорваны на фоне разгоревшегося в 2015 году дизельгейта. Тогда выяснилось, что концерн Volkswagen устанавливал на свои дизельные автомобили программное обеспечение, которое во время тестов занижало количество вредных выбросов в атмосферу. <…>

В декабре 2019 года Всемирный банк утверждал, что Германия стала эпицентром рецессии в Европе в обрабатывающих отраслях на фоне снижения темпов промышленного производства и ухудшения экономических настроений. В Credit Suisse заявили, что Германию ожидает статус «мирового Детройта» и за золотым веком немецкого автопрома последует упадок.

Мы не всегда можем доверять качеству аналитики от Credit Suisse, однако Германия находится гораздо ближе к Швейцарии, чем Россия. Полагаю, данные по Германии у экспертов банка более точны, чем данные по нашей стране.

3. Кто-то по-прежнему считает, что Германию могут спасти новые миллионы беженцев – они якобы оживят и демографию, и экономику. Однако немцы так наелись последствиями предыдущей миграционной волны несколько лет назад, что вряд ли согласятся на её повторение.

Поддержка заградительного барьера от наплыва жителей Ближнего Востока в Европу — одна из главных причин, почему США и ЕС до сих пор не разругались окончательно с Турцией и не исключили её из НАТО. Об этом, со ссылкой на американских экспертов, пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20191228/1562954024.html

«Что НАТО может сделать с Турцией?», задается вопросом американское агентство Bloomberg, одновременно жалуясь на то, что НАТО — это «не клуб». Обычный клуб (видимо, подразумевается типичный лондонский клуб джентльменов или американский клуб для членов богатых семей) обязательно бы «вышвырнул» Турцию — просто за плохое поведение, начиная от войны с Грецией в 1974 году и заканчивая военными эскападами в Сирии и планами «ливийского похода», а также демонстративными закупками российских комплексов ПВО. <…>

Bloomberg описывает оба «ядерных варианта» Анкары, и стоит отметить, что один из этих вариантов ответа является ядерным в самом прямом смысле:

«Несмотря на все эти опасения, НАТО должна научиться жить с Турцией в связи с двумя жесткими реалиями. Во-первых, Эрдоган может исполнить свою угрозу отправить мигрантов в Европу в количествах, которые превышают население некоторых стран ЕС. Турция держит у себя 3,7 миллиона сирийских беженцев. <…> Турция согласилась вернуть беженцев, которые добрались до Греции, в обмен на большие деньги и другую помощь от ЕС. Выход из этой сделки навредит Турции. Но, столкнувшись с унижением изгнания из НАТО, Эрдоган может решить, что оно того стоит. ЕС, между тем, с 2015 года не удалось реформировать свою систему приема мигрантов — и Европа вступила бы в очередной кризис. <…> Ещё большая опасность состоит в том, что Эрдоган отреагирует на изгнание из НАТО путем создания собственного ядерного оружия. Он определенно хочет ядерное оружие. «Запад говорит, что у Турции его не может быть, — заявил он в октябре. — Этого я не могу принять…» Поэтому турецкая бомба на Ближнем Востоке была бы катастрофой. Это почти наверняка приведет к гонке вооружений, так как не только Иран, но и Саудовская Аравия присоединились бы к Израилю в обладании ядерным оружием. Если наложить это на карту конфликтов, по сравнению с которой Европа в 1914 году выглядит простенько, то получается рецепт армагеддона».

Источник: Место для дискуссий

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