Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям украинцев, погибших при крушении самолета в Иране

Правительство Украины выплатит семьям украинцев, погибших при крушении самолета Boeing 737 под Тегераном, по 200 тысяч гривен ($8,3 тысячи). Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
По его словам, компенсации семьям погибших должны также выплатить авиакомпания «Международные авиалинии Украины», а также власти Ирана.
«Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны», — добавил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания иранскими военными вины за сбитый самолет ожидает от иранских властей полного признания вины и доведения расследования до конца.
«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины», — написал президент на своей странице в Facebook. Ранее Зеленский по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что Киев и Тегеран договорились «о полном юридическом и техническом взаимодействии», в том числе о выплате компенсаций.
Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иран признал, что сбил украинский самолет.
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Последнее: Правительство Украины выплатит семьям украинцев, погибших при крушении самолета Boeing 737 под Тегераном, по 200 тысяч гривен ($8,3 тысячи). Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук. По его словам, компенсации семьям погибших должны также выплатить авиакомпания «Международные авиалинии Украины», а также власти Ирана. «Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом […]
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