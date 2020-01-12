В Иране возобновились антиправительственные протесты

Студенты в Иране второй день подряд выходят на акции протеста с требованием наказать виновных в крушении украинского «Боинга», по ошибке сбитого иранскими военными 8 января. В Twitter распространяются несколько видео с протестов.

Nationale Universiteit van Teheran studenten in hun protesten met leuzen tegen de Iraanse Revolutionaire Garde bleef terroristen#iranprstest#volkskrant pic.twitter.com/Lk3mhiMhjr

— hrdai (@hrdai1) January 12, 2020

Протесты, в частности, возобновились в столице Ирана. Демонстранты собрались у университетов имени Шахида Бехешти и имени Алламе Табатабаи. На улицах Тегерана уже дежурят силовики.

Протесты проходят еще в нескольких городах — в частности, в Исфахане. Протестующие скандируют: «Власти лгут, что наш враг — это Америка, наш враг здесь». Они называют «позорным» гостелевидение Ирана, обвиняя его в пропаганде.

Ранее командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы ПВО как крылатая ракета, однако из-за помех в связи оператор не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить ракету по лайнеру.

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