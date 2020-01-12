Португальский мотоциклист погиб в результате аварии на ралли «Дакар»

12.01.2020, 13:54, Новости дня

Мотоциклист Пауло Гонсалвес из Португалии погиб 12 января в результате аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает официальный сайт соревнований.

Организаторы узнали о случившемся в 9.08 и отправили к месту нахождения Гонсалвеса медицинский вертолет, который прибыл в 9.16.

Врачи нашли мотоциклиста без сознания после остановки сердца. После оказания первой помощи португальца вертолетом доставили в больницу, где была диагностирована смерть спортсмена.

Для 40-летнего Гонсалвеса это был 13-й «Дакар». Наивысшее достижение португальца – второе место в 2015 году.

После шестого этапа «Дакара» 2020 Гонсалвес занял 46-е место в общем зачете мотоциклистов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Мотоциклист Пауло Гонсалвес из Португалии погиб 12 января в результате аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает официальный сайт соревнований. Организаторы узнали о случившемся в 9.08 и отправили к месту нахождения Гонсалвеса медицинский вертолет, который прибыл в 9.16. Врачи нашли мотоциклиста без сознания после остановки сердца. После оказания первой помощи португальца вертолетом доставили в больницу, […]

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