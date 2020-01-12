Португальский мотоциклист погиб в результате аварии на ралли «Дакар»

Мотоциклист Пауло Гонсалвес из Португалии погиб 12 января в результате аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает официальный сайт соревнований.
Организаторы узнали о случившемся в 9.08 и отправили к месту нахождения Гонсалвеса медицинский вертолет, который прибыл в 9.16.
Врачи нашли мотоциклиста без сознания после остановки сердца. После оказания первой помощи португальца вертолетом доставили в больницу, где была диагностирована смерть спортсмена.
Для 40-летнего Гонсалвеса это был 13-й «Дакар». Наивысшее достижение португальца – второе место в 2015 году.
После шестого этапа «Дакара» 2020 Гонсалвес занял 46-е место в общем зачете мотоциклистов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мотоциклист Пауло Гонсалвес из Португалии погиб 12 января в результате аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает официальный сайт соревнований. Организаторы узнали о случившемся в 9.08 и отправили к месту нахождения Гонсалвеса медицинский вертолет, который прибыл в 9.16. Врачи нашли мотоциклиста без сознания после остановки сердца. После оказания первой помощи португальца вертолетом доставили в больницу, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Минэкономики предлагает в законопроекте о труде зафиксировать признаки трудовых отношений / 22 декабря
- Киев не исключил возобновления железнодорожного сообщения с Донбассом / 16 декабря
- Следователи объявили о раскрытии убийства главы ингушского Центра «Э» и аресте подозреваемых / 27 ноября
- Политика: Хангошвили стал «немецким Яндарбиевым» / 5 декабря
- Нужно ли чистить зубы? Разрушаем мифы о гигиене полости рта / 16 декабря
- Эксперт: Славянские имена набирают популярность у россиян / 10 января
- Энергоблок на Запорожской АЭС полностью перешел на американское ядерное топливо / 12 декабря
- Печерский суд отказал в отводе судьи Вовка, который избирает меру пресечения для Кузьменко / 13 декабря