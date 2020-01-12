Миллер оценил способность РФ достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет достроить газопровод «Северный поток – 2» собственными силами, однако на это может потребоваться больше времени, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток – 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», – приводит его слова РИА «Новости».

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца. Она подчеркнула, что это экономический проект, и раскритиковала введенные против него американские санкции.

Путин со своей стороны заявил, что Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта газопровода. Глава государства выразил уверенность, что РФ сможет достроить «Северный поток – 2» самостоятельно и газопровод заработает.

Немецкие СМИ отметили, что Меркель в Москве пошла наперекор Соединенным Штатам.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия сможет достроить газопровод «Северный поток – 2» собственными силами, однако на это может потребоваться больше времени, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1». «Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток – 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических […]