Миллер оценил способность РФ достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет достроить газопровод «Северный поток – 2» собственными силами, однако на это может потребоваться больше времени, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».
«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток – 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», – приводит его слова РИА «Новости».
В субботу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца. Она подчеркнула, что это экономический проект, и раскритиковала введенные против него американские санкции.
Путин со своей стороны заявил, что Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта газопровода. Глава государства выразил уверенность, что РФ сможет достроить «Северный поток – 2» самостоятельно и газопровод заработает.
Немецкие СМИ отметили, что Меркель в Москве пошла наперекор Соединенным Штатам.
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Последнее: Россия сможет достроить газопровод «Северный поток – 2» собственными силами, однако на это может потребоваться больше времени, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1». «Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток – 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических […]
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