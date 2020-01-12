Рабочие незаконно начали прокладку дороги близ радиоактивного могильника в Москве

Район Москворечье-Сабурово рискует превратиться в «Чернобыль».
Прокладка хорды в месте залегания могильника радиоактивных отходов в Москве продолжается. В ночь на 12 января около платформы Москворечье рабочие начали строительство трассы. При этом ранее заместитель мэра Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пообещал, что вопрос хорды на месте могильника сперва будет обсужден с участием общественности и экспертов..
На место стройки приехали местные жители и активисты, который сумели остановить прокладку дороги, развернув назад КамАЗы со стройматериалами и оборудованием.
Очевидцы сообщили, что увезя генератор, строители спрятались неподалеку, чтобы дождаться момента, когда протестующие уйдут.
Активистка Вера Дрыкова пояснила, что разрешения на стройку у рабочих нет из-за показателей дозиметра, превышающих нормы в сотни раз. Так как с 1 января нормы радиационной безопасности ужесточаются, «строители спешат, чтобы избежать уголовной ответственности».
О том, что произошло сегодня ночью в районе Москворечье-Сабурово «Блокноту» рассказал Председатель Межрегиональной общественной организации «Центр защиты прав собственников жилья» Аркадий Павлинов.
«Для москвичей уже не является тайной наличие очагов захоронения радиоактивных отходов вблизи московского завода полиметаллов , который расположен в 50 метрах от железнодорожной станции Москворечье. Экологические активисты и общественники обоснованно полагали, что строительные работы на данном земельном участке, будут возможны лишь при условии полной его дезактивации. Однако, сегодня ночью, мы стали свидетелями начала работ в непосредственной близости от места захоронения отходов. Утром неравнодушные жители столицы вышли на улицу и заставили прекратить незаконное строительство! Следует особо отметить, что разрешительные документы у представителей организации ведущей строительство отсутствовали!»
Павлинов рассказал, что москвичи, живущие рядом с могильником радиоактивных отходов завода полиметаллов, неоднократно организовывали мероприятия против строительства Юго-Восточной хорды. Так, накануне Нового года был проведён флешмоб «радиоактивная елка»: Искусственную елочку, наряженную лентами «Осторожно, радиация» и тематическими и специально изготовленными игрушками, провезли по Каширскому шоссе от главного входа завода полиметаллов до района Москворечье-Сабурово.
Глава Межрегиональной общественной организации «Центр защиты прав собственников жилья» Аркадий Павлинов.
О решение московских властей построить восьмиполосную автостраду через территорию радиоактивного могильника возле парка «Коломенское» москвичи узнали летом 2019 года. По плану эта часть Юго-Восточной хорды должна соединить Шоссейную и Каспийскую улицы.
В 50-х года XX века расположенный здесь Московский завод полиметаллов занимался производством радиоактивного тория. Опасные отходы складировались прямо на предприятии и на берегу Москвы-реки.
Эксперты говорят, что радиационное излучение в районе могильника превышает норму в 100 раз. Начало строительства в этой зоне может разнести радиоактивную пыль по всему району Москворечье-Сабурово, который рискует стать «московским Чернобылем».
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Последнее: Район Москворечье-Сабурово рискует превратиться в «Чернобыль». Прокладка хорды в месте залегания могильника радиоактивных отходов в Москве продолжается. В ночь на 12 января около платформы Москворечье рабочие начали строительство трассы. При этом ранее заместитель мэра Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пообещал, что вопрос хорды на месте могильника сперва будет обсужден с участием […]
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