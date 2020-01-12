Наука: 4 факта о памяти и болезни Альцгеймера

Хорошую память принято считать преимуществом молодых людей, а забывчивость в пожилом возрасте — вроде бы норма. На самом деле, это не так.

Человек может забыть, что он говорил вчера, что делать, когда он сел в машину, или что было 40 лет назад. Если ему больше 60 лет — это симптомы нейродегенеративного процесса в мозге. Этот процесс нельзя остановить, но можно отсрочить. О том, как это сделать, читайте в нашем материале.

С возрастом человек не теряет способности к обучению

Способность познавать мир зависит от возраста. Да — наиболее интенсивно познание происходит у детей, а с возрастом этот процесс замедляется. Но человек не «глупеет» никогда, если он здоров. Реальная проблема в том, что пожилые люди редко бывают здоровыми.

В среднем на пожилого человека приходится около 5 хронических заболеваний — артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, патологии щитовидной железы, бронхиальная астма, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Забывчивость в пожилом возрасте считалась нормой до недавнего времени — это неправильно. На самом деле, если человек забывает, что с ним было вчера, это указывает на прогрессирующую болезнь.

Чтобы не упустить момент, когда другие болезни начнут действовать на память, нужно периодически оценивать когнитивные функции — способность познавать мир. Этим занимаются неврологи и терапевты — поскольку они ведут пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Проблемы с сердцем влияют на мозг

При сердечно-сосудистых заболеваниях сильнее всего страдает головной мозг, это орган-мишень. Когда мозговое кровообращение постоянно нарушено, снижается внимание, замедляется темп мышления, страдают все функции головного мозга.

Примерно у 40% пациентов с артериальной гипертензией есть когнитивные нарушения, в том числе и нарушения памяти. Чаще они выражены умеренно и не достигают степени слабоумия — человек не теряет самостоятельности в повседневной жизни.

Память многокомпонентна

Нарушение памяти — это нарушение запоминания или нарушение воспроизведения (вспоминания). Процесс запоминания состоит из трех этапов. На первом человек должен сконцентрировать захотеть запомнить что-либо и сконцентрировать на этом внимание. Так информация попадает в кратковременную память. На втором этапе информация должна перейти из кратковременной памяти в долговременную. Это более длительный процесс, нужно какое-то время уделить повторению, чтобы запоминаемое «отложилось». За эти процессы отвечает гиппокамп.

На третьем этапе нужно собственно вспомнить этап — «достать информацию из «хранилища». Это функция других отделов мозга — лобных долей. На нее влияет множество факторов, в том числе эмоции — именно поэтому бывает сложно вспомнить что-то важное в состоянии стресса.

При болезни Альцгеймера поражается гиппокамп, поэтому информация не переходит из кратковременной памяти в долговременную — получается, что человек не забыл что-то, а не запомнил.

У людей с изменениями сосудов мозга нарушения памяти постоянны. Именно поэтому «забывчивость» — первый признак болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера есть у каждого третьего старше 65 лет

Связь возраста, образа жизни и развития болезни Альцгеймера была показана в большом исследовании, участие в котором приняли около 678 католических монахинь в возрасте от 75 до 106 лет. Их когнитивные функции оценивали при жизни, а после смерти проводили патоморфологические исследования на мозге.

У каждой третьей участницы обнаружили изменения, вызванные болезнью Альцгеймера, и они были примерно одинаковыми, однако выраженность когнитивных расстройств при жизни у всех была разная. Исследователи пришли к выводу, что выраженность этих нарушений зависит от сопутствующих заболеваний, уровня образования, образа жизни и насыщенности интеллектуальной деятельности.

От чего зависит здоровье мозга?

Старческое слабоумие при болезни Альцгеймера наступает у каждого пациента, но в разном возрасте. Те, кто с детства много учатся и ведут интенсивную умственную деятельность по жизни, дольше остаются дееспособными, у тех, чья интеллектуальная деятельность не слишком насыщенна — когнитивные нарушения развиваются чаще.

«Нарушение когнитивных функций, в том числе памяти, нельзя предотвратить, но можно отсрочить — для этого нужно постоянно "нагружать" мозг, — говорит доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, эксперт компании «Гедеон Рихтер», невролог Наталья Вахнина.

По ее словам, одним из лучших способов поддерживать интеллект и способность познавать мир считается изучение иностранных языков, но оно должно быть осмысленным и осознанным — механическое заучивание новых слов и грамматических конструкций не даст результата. Еще один способ тренировать мозг называется когнитивно-моторная стимуляция — чистить зубы, открывать дверь, писать и делать другие бытовые вещи не привычной правой (левой) рукой, а левой (правой).

Ну и конечно — больше читать, учить стихи, разгадывать кроссворды и осваивать новые хобби — по словам врача, все это работает. Есть и медикаментозное лечение специальными препаратами — ноотропами. У каждого из них разный механизм действия, но каждый стимулирует обменные процессы. Во врачебном сообществе отношение к этим препаратам разное, тем не менее в российской клинической практике ноотропы используют интенсивно.

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Последнее: Хорошую память принято считать преимуществом молодых людей, а забывчивость в пожилом возрасте — вроде бы норма. На самом деле, это не так. Человек может забыть, что он говорил вчера, что делать, когда он сел в машину, или что было 40 лет назад. Если ему больше 60 лет — это симптомы нейродегенеративного процесса в мозге. Этот […]