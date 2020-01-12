«Народ бездельничает»: Горбачев призвал отказаться от отдыха в Новый год

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные праздники, которые отмечаются в России на Новый год и в мае. Политик считает, что эти выходные лучше распределить по всему году, сообщает Ura.ru.
По мнению Горбачева, в эти дни россияне просто «бездельничают» или «уходят в запои». При этом особенно негативно праздники оказывают на жителей провинции, из-за чего многие регионы «деградируют». Он отметил, что в Советском Союзе во время его правления таких продолжительных выходных не было и это положительно отражалось на жизни общества. Экс-лидер добавил, что было бы целесообразнее установить дополнительные выходные дни в середине недели.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные праздники, которые отмечаются в России на Новый год и в мае. Политик считает, что эти выходные лучше распределить по всему году, сообщает Ura.ru. По мнению Горбачева, в эти дни россияне просто «бездельничают» или «уходят в запои». При этом особенно негативно праздники оказывают на жителей провинции, из-за чего […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Астрологи рассказали, что можно и нельзя делать людям в день зимнего солнцестояния / 21 декабря
- Медики назвали коктейль самым опасным для сердца алкогольным напитком / 12 декабря
- Роспотребнадзор называет денежные купюры «рассадником инфекции» / 3 января
- Поклонники назвали внешний вид Волочковой «пометом мамонта» из-за фото в боди / 5 декабря
- Мнение: Факир устал, а зрителей все больше / 13 декабря
- Эффектную Настю Каменских обвинили в плагиате / 29 ноября
- Меланье Трамп публично надавали пинков / 28 ноября
- Утка к новогоднему столу: рецепт праздничного блюда / 25 декабря