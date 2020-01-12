«Народ бездельничает»: Горбачев призвал отказаться от отдыха в Новый год

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные праздники, которые отмечаются в России на Новый год и в мае. Политик считает, что эти выходные лучше распределить по всему году, сообщает Ura.ru.

По мнению Горбачева, в эти дни россияне просто «бездельничают» или «уходят в запои». При этом особенно негативно праздники оказывают на жителей провинции, из-за чего многие регионы «деградируют». Он отметил, что в Советском Союзе во время его правления таких продолжительных выходных не было и это положительно отражалось на жизни общества. Экс-лидер добавил, что было бы целесообразнее установить дополнительные выходные дни в середине недели.

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Последнее: Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные праздники, которые отмечаются в России на Новый год и в мае. Политик считает, что эти выходные лучше распределить по всему году, сообщает Ura.ru. По мнению Горбачева, в эти дни россияне просто «бездельничают» или «уходят в запои». При этом особенно негативно праздники оказывают на жителей провинции, из-за чего […]