«Народ бездельничает»: Горбачев призвал отказаться от отдыха в Новый год

12.01.2020, 13:37, Разное

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные праздники, которые отмечаются в России на Новый год и в мае. Политик считает, что эти выходные лучше распределить по всему году, сообщает Ura.ru.

По мнению Горбачева, в эти дни россияне просто «бездельничают» или «уходят в запои». При этом особенно негативно праздники оказывают на жителей провинции, из-за чего многие регионы «деградируют». Он отметил, что в Советском Союзе во время его правления таких продолжительных выходных не было и это положительно отражалось на жизни общества. Экс-лидер добавил, что было бы целесообразнее установить дополнительные выходные дни в середине недели. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные праздники, которые отмечаются в России на Новый год и в мае. Политик считает, что эти выходные лучше распределить по всему году, сообщает Ura.ru. По мнению Горбачева, в эти дни россияне просто «бездельничают» или «уходят в запои». При этом особенно негативно праздники оказывают на жителей провинции, из-за чего […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика