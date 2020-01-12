Директор Заворотнюк бросила трубку после вопроса о выписке актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова не стала общаться с прессой после сообщения о выписке актрисы.

Как информирует радиостанция «Говорит Москва», услышав вопрос о выписке актрисы, Потапова бросила трубку.

В воскресенье появились сообщения о том, что Заворотнюк отправилась домой из больницы, так как больше нет смысла в ее нахождении в медучреждении. По данным некоторых СМИ, у семьи якобы закончились деньги на оплату стационара актрисы. Также звучали предположения, что артистку отправили на лечение в США.

Напомним, по сообщениям СМИ, Заворотнюк в 2019 году якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше.

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