Бородянский анонсировал запуск бесплатной платформы для изучения украинского языка

12.01.2020, 13:30, Новости дня

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал запуск платформы для изучения украинского языка. Об этом он написал в Telegram 10 января.

«До 1 сентября 2020 года министерство планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка. Учебные курсы будут сфокусированы на определенные отдельные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить; те, кто не знает и планирует изучения «с нуля»; государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания и тому подобное», – написал он.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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