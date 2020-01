США возлагают ответственность за катастрофу самолета МАУ исключительно на Иран – Госдепартамент

США возлагают ответственность за катастрофу самолета «Международных авиалиний Украины» возле Тегерана 8 января исключительно на Иран, заявила 11 января в эфире Fox News спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.

Она отметила, что государственный секретарь США Майк Помпео поддерживает позицию Украины, Канады и других государств о том, что самолет был именно сбит Ираном.

По словам Ортагус, важно помнить, что власти Ирана сперва отрицали свою причастность к авиакатастрофе и говорили о возможных технических причинах аварии.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что Иран сбил украинский самолет по ошибке в период кризиса, «вызванного авантюризмом США».

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала назвали такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

