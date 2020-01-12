Украинский вратарь Лунин отбил два удара в серии послематчевых пенальти и вывел «Вальядолид» в 1/16 Кубка Испании

Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин отбил два удара в серии послематчевых пенальти в игре 1/32 финала Кубка Испании против «Марбельи», сообщает официальный сайт «Вальядолида».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертаймах команды голов не забивали и поединок перешел в серию послематчевых пенальти.

Сначала Лунин словил мяч после удара «паненкой» по центру, а затем отбил мяч, который летел в угол ворот.

Благодаря сэйвам украинца «Вальядолид» победил в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1 и вышел в 1/16 финала Кубка Испании.

Видеообзор матча можно посмотреть по ссылке.

Статистический портал SofaScore пишет, что на протяжении игры Лунин совершил пять сэйвов, четыре из которых после ударов из-за пределов штрафной площадки. Ресурс поставил украинцу наивысшую оценку в матче – 8,4.

Скриншот: sofascore.com

Это был второй поединок для Лунина за «Вальядолид», ранее украинец выходил на поле в составе команды на матч Кубка Испании против «Толоса» (3:0).

Права на вратаря принадлежат мадридскому «Реалу». Лунин выступает за «Вальядолид» на правах аренды с лета 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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