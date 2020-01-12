Джиджи Хадид и Зейн Малик подтвердили возобновление романа

Слухи о том, что Джиджи и Зейн снова сошлись, появились в конце 2019 года. И повод тому дала сама Джиджи. В соцсетях модель опубликовала рецепт фирменного печенья мамы Зейна Малика. А в подписи дала понять, что семья Малика ей по-прежнему очень дорога.

Любимый ресторан — это кухня мамы моего бойфренда, —

написала Джиджи в сторис Instagram, отметив Тришу Малик.

И вот вчера модель положила конец всем догадкам и теориям поклонников — они с Зейном действительно снова вместе.

В минувшую субботу папарацци запечатлели влюбленных в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой. Зейн и Джиджи держались за руки, выглядели очень счастливыми и даже не пытались укрыться от папарацци.

Напомним, о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке — якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, — сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. Как долго продлятся их отношения в этот раз, покажет, конечно, время.





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