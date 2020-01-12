Россиянам дали советы по профилактике болезни Альцгеймера

12.01.2020, 12:58, Новости дня

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как снизить риск развития болезни Альцгеймера при помощи физических упражнений.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Кроме того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания.

«Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменения образа жизни», – отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Указано, что физическая активность защищает не только от болезни Альцгеймера, но и от других типов деменции. Упражнения стимулируют способность мозга поддерживать старые нейронные связи, а также создавать новые.

«Люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности», – отметили в ведомстве. При этом каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Ранее были названы признаки начала болезни Альцгеймера.



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