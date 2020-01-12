ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Итоги предыдущего голосования, прошедшего в сентябре 2019 года, отменил Верховный суд Абхазии. На них победил Рауль Хаджимба с результатом в 47,39% голосов, при этом его противник Алхас Квициния набрал 46,17%.

После этого в стране начались протесты.

9 января сторонники оппозиции в Абхазии захватили здание администрации президента. Сторонники оппозиции в Абхазии уже четвертый день не покидают здание. Возбуждено дело о массовых беспорядках.

Ранее The Insider публиковал мнение старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Алексея Токарева. Он считает, что внутриполитическая ситуация такова, что ориентация на Россию все равно остается, кто бы ни пришел к власти.

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