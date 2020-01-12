Исследование: Нежные прикосновения и объятия способствуют развитию младенцев

12.01.2020, 12:52, Новости дня

Американские ученые выяснили, что пребывание маленьких детей на руках является очень полезным. Дело в том, что именно прикосновения способствуют быстрой адаптации младенцев к окружающей среде.

На протяжении длительного периода времени эксперты считали, что детей нельзя приучать к рукам. С возрастом это доставляет много неудобств родителям. Однако недавно специалисты из США определили, что на самом деле пребывание на руках, частые объятия и нежные прикосновения нужны не только для проявления чувств родителей по отношению к детям и наоборот. Полученные данные доказали, что тепло родителей помогает детям привыкнуть к новой среде обитания и адаптироваться.

Кроме того, именно прикосновения и объятия способствуют развитию новорожденных. Особенно важно это в тех случаях, когда ребенок рождается раньше срока и нуждается в заботе.



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Последнее: Американские ученые выяснили, что пребывание маленьких детей на руках является очень полезным. Дело в том, что именно прикосновения способствуют быстрой адаптации младенцев к окружающей среде. На протяжении длительного периода времени эксперты считали, что детей нельзя приучать к рукам. С возрастом это доставляет много неудобств родителям. Однако недавно специалисты из США определили, что на самом деле […]

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