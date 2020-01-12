Исследование: Нежные прикосновения и объятия способствуют развитию младенцев

Американские ученые выяснили, что пребывание маленьких детей на руках является очень полезным. Дело в том, что именно прикосновения способствуют быстрой адаптации младенцев к окружающей среде.
На протяжении длительного периода времени эксперты считали, что детей нельзя приучать к рукам. С возрастом это доставляет много неудобств родителям. Однако недавно специалисты из США определили, что на самом деле пребывание на руках, частые объятия и нежные прикосновения нужны не только для проявления чувств родителей по отношению к детям и наоборот. Полученные данные доказали, что тепло родителей помогает детям привыкнуть к новой среде обитания и адаптироваться.
Кроме того, именно прикосновения и объятия способствуют развитию новорожденных. Особенно важно это в тех случаях, когда ребенок рождается раньше срока и нуждается в заботе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американские ученые выяснили, что пребывание маленьких детей на руках является очень полезным. Дело в том, что именно прикосновения способствуют быстрой адаптации младенцев к окружающей среде. На протяжении длительного периода времени эксперты считали, что детей нельзя приучать к рукам. С возрастом это доставляет много неудобств родителям. Однако недавно специалисты из США определили, что на самом деле […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Дедушка без прав, который владел BMW Х5 и Х6». В ГПУ рассказали, как при переаттестации прокуроры объясняли свои доходы / 27 декабря
- Прохор Шаляпин назвал причину расставания с бывшей женой Джигарханяна / 11 декабря
- Верховный суд расширил понятие взятки / 24 декабря
- Хилари Дафф вышла замуж / 23 декабря
- Tesla Model 3 может стать самым массовым в мире электрокаром / 7 января
- Медведев заявил об урегулировании всех вопросов по газу с Украиной / 31 декабря
- Названа дата послания Путина к Федеральному собранию / 23 декабря
- Автоновости: В России подсчитали машины с механикой и автоматом. Результат удивил / 25 ноября