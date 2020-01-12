В Ливии объявили режим прекращения огня. Обе стороны сразу же заявили о нарушениях

В Ливии в ночь на 12 января был объявлено перемирие между правительственными войсками и армией генерала Халифы Хафтара. Но спустя несколько часов стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
В Ливии шестой год продолжается гражданская война. Главными сторонами конфликта: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке генерала Хафтара.
С инициативой о прекращении огня с 12 января выступали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Халифа Хафтар сначала отказывался от перемирия, но позже принял условия.
В многочисленных журналистских расследованиях рассказывалось, что Россия помогает оружием и военными армии Хафтара. По словам прзидента Турции заявлял, что на стороне генерала воюют более двух тысяч наемников российской «частной военной компании Вагнера», которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, а также наемники из Судана. Москва свою причастность к помощи армии Хафтара отрицает.
В ноябре 2018 года российский бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают деятельность «ЧВК Вагнера», присутствовал на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим Халифой Хафтаром. Через 9 месяцев после этого, в июле 2019 года, в Ливии были арестованы российский политтехнолог Максим Шугалей, который известен своей работой на структуры Пригожина, и его переводчик Самер Суэйфан.
Шугалея и еще одного россиянина власти Ливии обвинили в попытке повлиять на предстоящие выборы в этой стране. Якобы россияне втайне пытались организовать встречу с Сейфом Каддафи (Саифом аль-Исламом), беглым сыном бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, которого в Кремле рассматривали как потенциального кандидата на пост нового президента Ливии.
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Последнее: В Ливии в ночь на 12 января был объявлено перемирие между правительственными войсками и армией генерала Халифы Хафтара. Но спустя несколько часов стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В Ливии шестой год продолжается гражданская война. Главными сторонами конфликта: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана […]
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