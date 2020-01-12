Мнение: Перемирие

Эрдоган может утереть трудовой пот с чела. По-видимому, первые итоги вторжения в Ливию и последующих переговоров с Путиным начинают проявляться. Во-первых, террорист-фельдмаршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий с сегодняшней полуночи. Во-вторых, по сообщениям противостоящих ему террористов ПНС, российские наемники выведены с линии фронта. Что, скорее всего, и послужило причиной внезапного миролюбия Хафтара, так как наступательный потенциал его бандформирований связан исключительно с наличием российских частных военных: местные воюют как обычно — сбиваясь на грабеж и расползаясь по округе.

Путин на пресс-конференции с Меркель в очередной раз произнес сакраментальное "нас там нет" и "военную форму можно купить в любом военторге". Кстати, на этой же пресс-конференции он вполне внятно озвучил ту угрозу, которую пытается реализовать в Ливии в отношении Европы — это беженцы. Путин пролил крокодиловую слезу по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в Ливии и заметил, что война может стать причиной массового исхода беженцев в Европу и "другие страны". "Другие страны" — это, скорее, для красного словца, так как у беженцев есть только одно направление — только в Европу. Понятно, что Меркель осознает эту угрозу и прекрасно понимает, что забыл Путин в Ливии. И прямо заинтересована в том, чтобы этот бедлам был если не завершен, то хотя бы снизил интенсивность. Беженцы для Кремля — это просто переговорная позиция с Европой, которой он торгует в обмен на что-то другое.

Так или иначе, но появление турецких сил, а главное — переброска сирийских наемников из Идлиба, о чем с явным неудовольствием сообщил Путин, выровняли баланс сил в Ливии. Понятно, что никакого окончания войны не будет, но турки переводят ее в вялотекущий формат. На усиление Хафтара новыми порциями российского пушечного мяса они теперь могут ответить переброской сирийских боевиков, причем в любых количествах — этого добра хватит на две войны с избытком. Правда, у Путина тоже есть резервы — нищее население России, которое и является основным ресурсом для наемных формирований, огромно. Правящий режим хотя бы здесь может с гордостью предъявить результат. Людской потенциал России достаточен, чтобы десятками тысяч бросать их в разные помойки мира в интересах правящей криминальной олигархии. Однако пока решено притормозить и осмотреться.

ПС. Тот факт, что Эрдоган воюет с помощью чужих наемников, а Путин бросает на убой российских граждан, никого удивлять не должен. Россия для Путина — точно такая же иностранная территория, как Сирия для Эрдогана. А потому жалеть каких-то туземцев нет никакого резона.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Эрдоган может утереть трудовой пот с чела. По-видимому, первые итоги вторжения в Ливию и последующих переговоров с Путиным начинают проявляться. Во-первых, террорист-фельдмаршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий с сегодняшней полуночи. Во-вторых, по сообщениям противостоящих ему террористов ПНС, российские наемники выведены с линии фронта. Что, скорее всего, и послужило причиной внезапного миролюбия Хафтара, так как […]