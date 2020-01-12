Назначена дата повторных выборов президента Абхазии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта, сообщил председатель избиркома Тамаз Гогия.
«22 марта [решено назначить выборы]. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решения», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, ранее на этой неделе митингующие пошли на штурм администрации президента республики, попытку захвата здания предотвратили. В администрации назвали произошедшее попыткой государственного переворота.
На фоне массовых беспорядков парламент Абхазии призвал президента республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку. Представитель Хаджимбы в ответ заявил, что парламент своим обращением «может только осложнить ситуацию».
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
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