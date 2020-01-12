Ulefone выпустит прочный смартфон с Android 10

Китайская компания Ulefone выпустила новый защищенный смартфон Ulefone Armor X7, который получил поддержку современной ОС Android 10.
В свою очередь, данная платформа была представлена совсем недавно, однако это не помешало производителю предусмотреть ее установку на своей новинке. Кроем того, новый прочный смартфон получил мощный четырехядерный процессор MediaTek с 2 гигабайтами оперативной памяти. Размер флэш-памяти здесь составляет 16 гигабайт.
Крое того, новинка получила усиленную батарею на 4000 мАч, а также сканер отпечатков пальцев. Главным достоинств стал прочный корпус, соответствующий стандарту MIL-STD-810G. При падении аппарата с высоту полутора метром никаких дефектов в работе не произойдет. Цена устройства не объявлена, но анонсирована низкая стоимость данного смартфона.
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Последнее: Китайская компания Ulefone выпустила новый защищенный смартфон Ulefone Armor X7, который получил поддержку современной ОС Android 10. В свою очередь, данная платформа была представлена совсем недавно, однако это не помешало производителю предусмотреть ее установку на своей новинке. Кроем того, новый прочный смартфон получил мощный четырехядерный процессор MediaTek с 2 гигабайтами оперативной памяти. Размер флэш-памяти здесь […]
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