Гаджеты: Xiaomi раскрыла смартфоны с прошивкой MIUI 12

Китайская компания Xiaomi озвучила планы представить обновление для собственных смартфонов, для которых будет доступна новая оболочка MIUI 12.

В свою очередь, глобальное обновление состоится уже в нынешнем году, однако лишь после официального анонса продвинутой прошивки. Представители компании ранее указали, что премьера прошивки MIUI 12 пройдет к осени текущего года, однако многие из особенностей оболочки уже объявлены инсайдерами.

В частности, инженерам удалось добиться более защищенной и стабильной работы системы, тем самым исключив множество проблем, выраженных с прежними модификациями аппарата. Воспользоваться обновлением смогут владельцы смартфонов Mi Note 10, Redmi 6, Pocophone F1, Redmi 7, Redmi K30, а также некоторых других моделей.

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