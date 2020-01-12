Пресс-секретарь Горбачева опроверг заявление о «вреде» длинных выходных

Бывший президент СССР Михаил Горбачев опроверг сообщения в СМИ о том, что он якобы высказался за отмену длинных выходных в России, сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
Издание Ura.ru написало накануне, что Горбачев высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои».
Палажченко сообщил РИА «Новости», что, по словам самого Горбачева, он не давал изданию комментариев.
«Я с агентством Ura.ru не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума», – сообщил Горбачев.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, сколько длятся новогодние праздники в других странах.
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