Honor готовит недорогой полноэкранный смартфон

В базе данных TENAA появились подробности о новом смартфоне марки Honor, который пока предложен под кодовым обозначением HLK-AL00a.
Вместе с тем специалисты пока не берутся прогнозировать о финальном названии аппарата. В свою очередь, основные характеристики и параметры производительности смартфона уже объявлены. Устройство имеет внушительный дисплей с диагональю 6,59 дюйма при разрешении 2340 на 1080 пикселей. Кроме того, фронтальная камера получила датчик 16 мегапикселей.
Новый смартфон обладает восьмиядерным процессором и 4-6 гигабайтами оперативной памяти в разных модификациях. Размер встроенной памяти устройства достиг 128-256 гигабайт. Кроме того, основная камера нового аппарата получила сдвоенный объектив на 48+2 мегапикселя.
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