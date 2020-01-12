Мнение: Распродажа страны: ключевые предприятия России могут попасть в руки Запада

Что бывает, когда к власти приходят либеральные демагоги? Страна под разными предлогами начинает пускаться с молотка. Мало нам было приватизации 90-х и «нулевых» годов, теперь пришел черед последней. Уже официально в приватизационный план на ближайшую трехлетку включены стратегически важные для России «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, а также такие «вкусные» активы, как банк ВТБ, «Алмазювелирэкспорт», Кизлярский коньячный завод и «Росспиртпром».

Помимо перечисленного, в руки «эффективных частных собственников» до конца 2022 года уйдут 186 АО, 86 ФГУП, государство продаст свои доли в 13-ти ООО и избавится от 1186 прочих объектов. Напомним, Россия уже пять лет находится под западными санкциями, а какого-то внятного технологического прорыва и улучшения качества жизни населения от «инноваций», «нанотехнологий», «модернизации», «импортозамещения» и прочих мудреных слов, мы так и не дождались. Какую же «лапшу» на этот раз развесят на наши уши?

Ранее, необходимость перевести активы из государственной в частную собственность, обосновывалась неслыханной «эффективностью» последней. Но практика оказалась иной. Либеральные демагоги любят приводить в пример все из себя такие частные и эффективные компании «Боинг» и «Аэрбас». При этом они забывают упомянуть, что эти корпорации доминируют на рынке и пожирают конкурентов только благодаря государственной поддержке, дотациям и налоговым льготам, что давно является предметом разбирательства в ВТО.

Правда в том, что никакой российский олигарх, прихвативший государственные активы в свои руки, не в состоянии конкурировать с ТНК, за которыми стоит Вашингтон и Брюссель. Минфину США оказалось достаточно надавить персонально на миллиардера Олега Дерипаску, как тот благополучно избавился от контроля за «Русалом», передав его западным топ-менеджерам. Даже близость к Кремлю не помогла попавшему в опалу олигарху. Чего тогда говорить про всех остальных?

На продажу правительство выставило «Совкомфлот». Это стратегически важная компания двойного назначения. В военное время ее суда снабжения должны обеспечивать нужды нашего ВМФ. В мирное – обслуживают перевозки по Северному морскому пути. И теперь ее отдадут в руки какого-то олигарха или группы олигархов. Что произойдет с компанией дальше?

Да ровно то же, что и с «Русалом». Последует персональный «наезд» на владельцев со стороны Минфина США, и «эффективные собственники» поспешат сбросить свои активы. «Совкомфлот» уйдет или под контроль западных структур, или, «в лучшем случае», к Китаю, который крайне заинтересован в освоении Северного морского пути. То же ждет и морские торговые порты, выставленные кабинетом Медведева на продажу.

Последующая перепродажа бывших государственных активов практически гарантирована. Так, наши «капитаны бизнеса» Роман Абрамович, Александр Мамут, Владимир Лисин и прочие, замечены в стремлении выйти «в кэш». В настоящее время они распродают доли в принадлежащих им компаниях.

Еще нам говорят про то, что очередная приватизация «повысит конкуренцию» и «пополнит бюджет». Но ФНБ и так трещит от неиспользуемых денег, а конкуренцию повышать можно, создав условия для развития малого и среднего бизнеса, вместо того, чтобы его душить. Также заметим, что правительство «сбрасывает» предприятия, производящие алкогольную продукцию. Спиртное всегда было важной составляющей доходов государства еще со времен «царя-батюшки». Но, говоря о необходимости снижения нефтегазовой зависимости, либеральные демагоги во власти отдают «Росспиртпром» и Кизлярский коньячный завод частникам.

Самое печальное, что на этом они, скорее всего, не остановятся. Через три года будет принят очередной приватизационный план, куда могут войти уже РЖД, «Транснефть», «РусГидро», «Ростелеком», «Россети», Объединенная зерновая компания.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/154077.html

Источник: Теория элит

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Последнее: Что бывает, когда к власти приходят либеральные демагоги? Страна под разными предлогами начинает пускаться с молотка. Мало нам было приватизации 90-х и «нулевых» годов, теперь пришел черед последней. Уже официально в приватизационный план на ближайшую трехлетку включены стратегически важные для России «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, а также такие «вкусные» активы, как банк […]