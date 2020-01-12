Омский минздрав отреагировал на решение пьяного травматолога уволиться посреди смены

12.01.2020, 12:19, Новости дня

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали увольнение 71-летнего травматолога, который накануне отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты.

В пресс-службе ведомства сообщили, что персонал травмпункта городской поликлиники заметил «измененное поведение» врача с начала смены.

«По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых приписок пациентов, указанных в статье», – приводит ngs55.ru комментарий регионального ведомства.

В министерстве подтвердили, что травматолог написал заявление об увольнении.

Накануне в Сети появилось видеообращение врача, который пожаловался на низкую зарплату и плохие условия труда. Он пришел на работу в травмпункт и заявил, что не будет принимать пациентов, кроме находившихся в неотложном состоянии.

«Меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, 10 человек, а на самом деле пишем, что 20 человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании», – сообщил травматолог, сообщив, что его стаж составляет 45 лет, а зарплата – 30 тыс. рублей. При этом на видео он подтверждает, что в решении уйти из медицины и «больше не связываться» играет роль алкоголь.

По информации местных СМИ, спустя полтора часа после того, как дежурный травматолог заступил на смену, его сменил другой специалист.



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Последнее: В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали увольнение 71-летнего травматолога, который накануне отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты. В пресс-службе ведомства сообщили, что персонал травмпункта городской поликлиники заметил «измененное поведение» врача с начала смены. «По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых приписок пациентов, […]

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