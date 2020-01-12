В Евросоюзе осудили новые смертные приговоры в Беларуси

Европейский союз осуждает вынесение новых смертных приговоров братьям Илье и Станиславу Костевым в Беларуси. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей Петера Санто, опубликованном на сайте службы 11 января.
В ЕС заявили, что выступают против применения смертной казни «при любых обстоятельствах».
«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим, жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности. Ошибки правосудия необратимы», – отметил Санто.
Он добавил, что мораторий на применение смертной казни в Беларуси может стать одним из первых шагов к ее отмене.
10 января в Беларуси за убийство учительницы и поджог ее дома к смертной казни приговорили братьев Костевых. Приговор пока не вступил в силу.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Европейский союз осуждает вынесение новых смертных приговоров братьям Илье и Станиславу Костевым в Беларуси. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей Петера Санто, опубликованном на сайте службы 11 января. В ЕС заявили, что выступают против применения смертной казни «при любых обстоятельствах». «Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации […]
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