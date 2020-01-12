«Лацио» победил «Наполи», «Аталанта» с Малиновским сыграла вничью с «Интером». Результаты 19-го тура чемпионата Италии

11 января состоялось три поединка чемпионата Италии по футболу, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.
«Кальяри» – «Милан» – 0:2
Голы: Леау, 46, Ибрагимович, 64
«Лацио» – «Наполи» – 1:0
Гол: Иммобиле, 82
«Интер» – «Аталанта» – 1:1
Голы: Мартинес, 4 – Госенс, 75
Нереализованный пенальти: Муриэль, 88 («Аталанта»)
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле на 53-й минуте матча. За это время украинец заработал пенальти в ворота «Интера», а также попал в штангу.
Еще шесть матчей 19-го тура Серии А будут сыграны 12 января, а заключительный поединок тура пройдет 13 января.
Турнирная таблица чемпионата Италии:
Скриншот: legaseriea.it
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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