Рассекречены параметры нового смартфона Vivo NEX 3 5G

В китайском регуляторе появились подробности о новом смартфоне от компании Vivo.

Аппарат проходит в базе TEENA под кодом V1950A, однако эксперты уверены, что под данным обозначением предполагается новый флагманский смартфон Vivo NEX 3 5G. Вместе с тем «сердцем» нового смартфона выступит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Объем флэш-памяти устройства достиг 256 гигабайт в топовой комплектации.

Диагональ дисплея нового смартфона Vivo NEX 3 5G составляет 6,59 дюйма с высоким разрешением 2256 на 1080 точек. Новинка поддерживает актуальную версию операционной системы Android 10. Кроме того, основная камера получила камеру с тремя датчиками 64+13+13 мегапикселей. Емкость батареи равна 4500 мАч.

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Последнее: В китайском регуляторе появились подробности о новом смартфоне от компании Vivo. Аппарат проходит в базе TEENA под кодом V1950A, однако эксперты уверены, что под данным обозначением предполагается новый флагманский смартфон Vivo NEX 3 5G. Вместе с тем «сердцем» нового смартфона выступит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Объем флэш-памяти устройства достиг […]